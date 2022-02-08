ФГИУ поделился достижениями за 2020 год

Заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины рассказал о работе ведомства. В частности, Леонид Антоненко рассказывал о достижениях программы «Большая приватизация» и пополнении государственного бюджета.

По его словам, в 2020 году Украина благодаря аукционам по продаже объектов заработала порядка 3 млрд гривен в государственный бюджет.

Всего в прошлом году Фонд провел порядка 2 тысяч соответствующих аукционов. Также чиновник рассказал, что благодаря увеличению количества участников в подобных аукционах, ведомство смогло заработать больше. В частности, в сравнении с 2019 годом ФГИ в 2020 году заработал в шесть раз больше.

Недавно в Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что ПриватБанк может быть снова приватизирован. При этом о возвращении ПриватБанка прежним владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову — речи не идет.