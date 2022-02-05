ФГИУ ищет арендатора для отеля и ресторана «Хортица»

Фонд государственного имущества Украины ищет временного хозяина для отельно-ресторанного комплекса «Хортица». В план ведомства входит аренда сроком на 5 лет. Отель и ресторан находятся на одноименном острове, расположенном посреди города Запорожья.

В аренду сдаётся комплекс зданий общей площадью 5760 м²:

Автономное помещение складского назначения;

Одноэтажное здание на 6 гаражных боксов;

Здания на один, два и четыре этажа.

Стартовая цена аренды - 501 тысяча 256,67 гривен без НДС. Срок аренды - 5 лет.