ФГИУ ищет арендатора для отеля и ресторана «Хортица»

21:30 14 Май Киев, Украина

Фонд государственного имущества Украины ищет временного хозяина для отельно-ресторанного комплекса «Хортица». В план ведомства входит аренда сроком на 5 лет. Отель и ресторан находятся на одноименном острове, расположенном посреди города Запорожья.

В аренду сдаётся комплекс зданий общей площадью 5760 м²:

  • Автономное помещение складского назначения;
  • Одноэтажное здание на 6 гаражных боксов;
  • Здания на один, два и четыре этажа.  

Стартовая цена аренды - 501 тысяча 256,67 гривен без НДС. Срок аренды - 5 лет. 