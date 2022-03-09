ФГИУ хочет вернуть государству нефтепровод

Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда государственного имущества Украины о возвращении в собственность государства нефтепровода «Самара — Западное направление». Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Подготовительное заседание в рамках производства назначено на 14 сентября.

Иск направлен в Общество с ограниченной ответственностью «Прикарпатзападтранс» и «Юго-западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов», которые на сегодня являются юридическими собственниками нефтепровода «Самара-Западное направление».

Фонд государственного имущества просит признать за государством право собственности на недвижимое имущество, составляющее технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепровода «Самара-Западное направление».

Из материалов искового заявления усматривается, что «Юго-западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов» является иностранным юридическим лицом, находящимся по адресу Российская Федерация, г. Самара.