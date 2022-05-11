ФГИУ хочет продать Центрэнерго в 2021 году

Дмитрий Сенниченко заявил о намереньях Фонда государственного имущества продать Центрэнерго. Председатель ФГИ заявил, что при разрешении правительства, торги могут состояться в конце 2021 года.
Он напомнил, что правительство рассматривает возможность объединения Центрэнерго с госшахтами.
Ранее в ведомстве прогнозировали, что Центрэнерго удастся продать во втором квартале 2021 года.
Центрэнерго принадлежат три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская. Они обеспечивают электроэнергией центр и частично восток страны. Суммарная проектная мощность станций составляет 7690 МВт - примерно 15% от общей мощности электростанций Украины. Государству принадлежит 78,3% акций Центрэнерго. В конце мая этого года ФГИ удалось вернуть контроль над предприятием - новым руководителем стал Александр Корчинский.
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