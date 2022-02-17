Фермерам предоставят кредиты на покупку земли по программе «5-7-9%»

Не секрет, что многие украинские фермеры имеют финансовые проблемы и остро нуждаются в доступных формах кредитования. Теперь они смогут приобретать земельные площади на средства, взятые в кредит по программе «5-7-9%». Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Земля».

«Мы готовы предоставить государственную поддержку в соответствии с программой 5-7-9% в переходном периоде с последующей реализацией программы Фонда гарантирования кредитов и других формул компенсации кредитной ставки, необходимых для полноценного функционирования и доступа к финресурсам», - отметил он.

Также, по его словам, чтобы иметь полную информацию о том, кто собственник земли, кто сколько платит налогов, каким образом они приобретены, нужна оцифровка земли. Для этого нужно иметь полную открытую систему данных, чтобы каждый гражданин Украины смог в режиме реального времени получить к ней доступ.

Напомним, что по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», если бы в Украине прошел референдум о разрешении купли-продажи земель, 64% участников проголосовали бы против. Поддержали бы инициативу 36% проголосовавших.