Фермерам предоставят кредиты на покупку земли по программе «5-7-9%»

Не секрет, что многие украинские фермеры имеют финансовые проблемы и остро нуждаются в доступных формах кредитования. Теперь они смогут приобретать земельные площади на средства, взятые в кредит по программе «5-7-9%». Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Земля».
Также, по его словам, чтобы иметь полную информацию о том, кто собственник земли, кто сколько платит налогов, каким образом они приобретены, нужна оцифровка земли. Для этого нужно иметь полную открытую систему данных, чтобы каждый гражданин Украины смог в режиме реального времени получить к ней доступ.
Напомним, что по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», если бы в Украине прошел референдум о разрешении купли-продажи земель, 64% участников проголосовали бы против. Поддержали бы инициативу 36% проголосовавших.
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