Фермерам предоставят беспроцентные кредиты на сумму до 1 млн грн сроком на 10 лет

16:37 27 Декабрь Киев, Украина





Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.



Речь идет о беспроцентных



По его словам, такие кредиты будут предоставляться для того, чтобы Новые программы господдержки, реализуемые в течение 2022 года, направлены на поддержку семейных фермерских хозяйств.Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.Речь идет о беспроцентных кредитах на сумму до 1 млн грн сроком на 10 лет.По его словам, такие кредиты будут предоставляться для того, чтобы фермеры , обрабатывающие до 20 га земли, имели доступ к финансовому ресурсу.

«24 декабря правительство приняло соответствующее постановление, регулирующее вопросы поддержки именно малых фермеров», – отметил Роман Лещенко.

Также, по словам министра, задачей на 2022 год является введение агрострахования – доступный и дешевый ресурс, который предусматривает до 60% компенсации страхового платежа. По его убеждению, эта программа обеспечит устойчивое развитие, в первую очередь, в тех регионах, которые больше всего страдают от климатических изменений и фактически находятся в зоне рискового земледелия.



Кроме того, в 2022 году государство акцентирует внимание на развитии органического земледелия. Также будет уделяться внимание молодым аграриям.



Напомним, аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам государственной поддержки. Ранее в МинАПК анонсировали реализацию новых программ господдержки аграриев.