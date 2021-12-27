Фермерам предоставят беспроцентные кредиты на сумму до 1 млн грн сроком на 10 лет

Новые программы господдержки, реализуемые в течение 2022 года, направлены на поддержку семейных фермерских хозяйств.
Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
Речь идет о беспроцентных кредитах на сумму до 1 млн грн сроком на 10 лет.
По его словам, такие кредиты будут предоставляться для того, чтобы фермеры, обрабатывающие до 20 га земли, имели доступ к финансовому ресурсу.
Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
Речь идет о беспроцентных кредитах на сумму до 1 млн грн сроком на 10 лет.
По его словам, такие кредиты будут предоставляться для того, чтобы фермеры, обрабатывающие до 20 га земли, имели доступ к финансовому ресурсу.
Также, по словам министра, задачей на 2022 год является введение агрострахования – доступный и дешевый ресурс, который предусматривает до 60% компенсации страхового платежа. По его убеждению, эта программа обеспечит устойчивое развитие, в первую очередь, в тех регионах, которые больше всего страдают от климатических изменений и фактически находятся в зоне рискового земледелия.
Кроме того, в 2022 году государство акцентирует внимание на развитии органического земледелия. Также будет уделяться внимание молодым аграриям.
Напомним, аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам государственной поддержки. Ранее в МинАПК анонсировали реализацию новых программ господдержки аграриев.
Кроме того, в 2022 году государство акцентирует внимание на развитии органического земледелия. Также будет уделяться внимание молодым аграриям.
Напомним, аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам государственной поддержки. Ранее в МинАПК анонсировали реализацию новых программ господдержки аграриев.
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