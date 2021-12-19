Фальшивые евро наносят удар по экономике Испании

Экономика Испании может серьезно пострадать из-за наводнивших рынок фальшивых евро. Фальшивые банкноты сделаны на высочайшем уровне качества. Первоначально они были предназначены для использования во время съемок фильмов и рекламных роликов. Вот почему эти купюры называют "деньгами из кино". По заявлению испанской полиции, эти поддельные купюры выглядят как настоящие.
По словам полицейских, уже были раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро.
Кроме того, как считают в полиции, через Интернет преступниками было продано 100000 фальшивых евро.
Полиция заявляет, что банды пытались продавать их через Интернет, рекламируя подделки как способные обмануть проверочные машины в магазинах, что, как сказали в полиции, не соответствует действительности.
Ранее в Харькове сотрудники СБУ задержали группу злоумышленников, которые занимались изготовлением и продажей фальшивых паспортов и иностранных документов.
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