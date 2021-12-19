Фальшивые евро наносят удар по экономике Испании

Экономика Испании может серьезно пострадать из-за наводнивших рынок фальшивых евро. Фальшивые банкноты сделаны на высочайшем уровне качества. Первоначально они были предназначены для использования во время съемок фильмов и рекламных роликов. Вот почему эти купюры называют "деньгами из кино". По заявлению испанской полиции, эти поддельные купюры выглядят как настоящие.

"Все туристы в Испании должны дважды проверить свои евро, предупрежают. Банкноты используются в фильмах и рекламе, но выглядят аутентично по дизайну и размеру.", - предупредили правоохранители.

По словам полицейских, уже были раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро.

Кроме того, как считают в полиции, через Интернет преступниками было продано 100000 фальшивых евро.

"Чтобы фальшивые деньги было не отличить от настоящих, с купюр было стерто письменное предупреждение, в котором говорится, что "их использование незаконно". На купюрах также отсутствуют защитные полосы и логотипы", - говорится в сообщении.

Полиция заявляет, что банды пытались продавать их через Интернет, рекламируя подделки как способные обмануть проверочные машины в магазинах, что, как сказали в полиции, не соответствует действительности.

Ранее в Харькове сотрудники СБУ задержали группу злоумышленников, которые занимались изготовлением и продажей фальшивых паспортов и иностранных документов.