Прямые иностранные инвестиции в отечественную экономику за первое полугодие 2021 года выросли на 2,7 миллиарда долларов США.
Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.
По словам эксперта, поступления прямых иностранных инвестиций в экономику определяются преимущественно реинвестированными доходами зарубежных инвесторов.
Так, отмечает Богдан Данилишин, прямые иностранные инвестиции в отечественную экономику при участии прямого инвестора в капитале в первом полугодии выросли на $2,7 млрд, из которых $2,3 млрд — реинвестированные доходы прямого инвестора.
В то же время, уточняет эксперт, без учета реинвестированных доходов объем инвестиций прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования на уровне $430 млн был недостаточным даже для компенсации оттока средств через долговые инструменты (-$460 млн).
Стоит отметить, что, согласно «оптимистическому» прогнозу, озвученному аналитиками Киевской школы экономики, ежегодный приток внешних инвестиций в Украину может достигнуть $3 млрд.
В таком случае, отмечают в Центре макроэкономического моделирования KSE, рост ВВП страны по итогам текущего года составит 3,7%, в 2022-м — 5%, а в 2023-м — 4,7% (нынешний прогноз Школы предполагает экономический подъем на уровне 3,6% в 2021 году, на 4,4% — в 2022-м и на 3,5% в 2023-м).
По словам эксперта, поступления прямых иностранных инвестиций в экономику определяются преимущественно реинвестированными доходами зарубежных инвесторов.
Так, отмечает Богдан Данилишин, прямые иностранные инвестиции в отечественную экономику при участии прямого инвестора в капитале в первом полугодии выросли на $2,7 млрд, из которых $2,3 млрд — реинвестированные доходы прямого инвестора.
В то же время, уточняет эксперт, без учета реинвестированных доходов объем инвестиций прямого инвестора в капитал предприятия прямого инвестирования на уровне $430 млн был недостаточным даже для компенсации оттока средств через долговые инструменты (-$460 млн).
Стоит отметить, что, согласно «оптимистическому» прогнозу, озвученному аналитиками Киевской школы экономики, ежегодный приток внешних инвестиций в Украину может достигнуть $3 млрд.
В таком случае, отмечают в Центре макроэкономического моделирования KSE, рост ВВП страны по итогам текущего года составит 3,7%, в 2022-м — 5%, а в 2023-м — 4,7% (нынешний прогноз Школы предполагает экономический подъем на уровне 3,6% в 2021 году, на 4,4% — в 2022-м и на 3,5% в 2023-м).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии