Ежегодно коррупция стоит Украине 30% ВВП

18:35 23 Декабрь Киев, Украина

Такую оценку еще летом этого года дал госсекретарь США Энтони Блинкин, назвав примерно $40 млрд. Можно спорить по поводу цифры, однако с тем, что недостаточная защищенность прав собственника, проблемы функционирования судебной и т.д. систем стоят украинской экономике слишком дорого – сложно не согласиться.



Поэтому более чем досадно, что принятый государственный бюджет на 2022 год не содержит составляющей развития. Кроме того, не принята Программа деятельности Кабмина, что означает продолжение низкокачественной коммуникации правительства и парламента. По подсчетам экспертов только 17% законодательных инициатив КМУ поддерживаются в Раде.



Об этом заявил председатель Национального трехстороннего социально-экономического совета Анатолий Кинах.



Эта нескоординированность действий во властном треугольнике, считает он, негативно влияет не только на процессы реформ в Украине, но и на наши отношения с международными партнерами.



Так, на днях в очередной раз было сорвано проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Свое разочарование уже успели выразить послы G7.

«Украина должна выполнять собственное домашнее задание. Формирование антикоррупционной системы в Украине затянуто, а сама она, к сожалению, пока не эффективна», - считает Кинах.

Также он обращает внимание на факт отсутствия значительного улучшения в сфере защиты прав собственников и инвесторов.

«В 2015 году было 290 уголовных производств по рейдерству, а в 2020-м – уже 849. Рост почти в 3 раза. Это недопустимо, если мы говорим о процессе преодоления коррупции, повышении эффективности работы правоохранительных органов и судов. В текущем году динамика тоже идет по восходящей», - подчеркнул Кинах.

Именно в судебной практике есть немалые пробелы, когда дело касается незаконного отчуждения имущества. Практически в каждом открытом уголовном производстве есть минимум 1 неправомерное решение суда, а в наиболее резонансных делах их может быть несколько.