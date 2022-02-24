08:29 01 Октябрь Киев, Украина

Согласно постановлению Кабмина №849 украинские пенсионеры продолжат получать дополнительные выплаты. На 500 грн больше будут получать в 2021 году те, кому больше 80 лет.



С 1 марта 2021 года доплаты будут проходить по новому порядку:

Лицам, которым исполнилось 80+ лет и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года, ежемесячная компенсация установлена в размере 500 грн. Если с учетом данной доплаты размер пенсии не достигает 2600 грн, таким лицам будет предоставляться дополнительная доплата к пенсии.



С 1 июля 2021 устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 грн лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80 летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы 2020 года. Если с учетом этой выплаты размер пенсии не достигает 2500 грн, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.



Ежегодная индексация пенсий будет проводиться 1 марта.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что планирует инициировать поднятие минимальной пенсии до уровня прожиточного минимума.

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Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Госбюджет на 2021 год дает дополнительные возможности для повышения пенсионных выплат.