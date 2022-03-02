Евросоюз запретил поставлять банкноты евро в Россию

ЕС наложил запрет на передачу, поставку и вывоз банкнот евро в Россию. Исключение сделают только для дипломатов или для использования в личных целях физическими лицами.
На официальном сайте Евросоюза опубликовали информацию о том, что ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России. Исключения сделают только для дипломатов или физических лиц, которые будут их использовать в личных целях.
Согласно тексту документа, теперь запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро юридическим, физическим лицам или органам и организациям в России, в частности ЦБ или правительству РФ.
При этом запрет не затронет тех, кому евро будут необходимы для путешествия в Россию. Это также распространяется на ближайших членов семей туристов, если они путешествуют вместе.
Постановление Евросоюза вступит в силу с 12 марта. Подобные санкции ввели из-за начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. Напомним, Владимир Путин запретил вывозить из России наличные в сумме более 10 тыс. долларов. Запрет вступил в силу сегодня, 2 марта.
Согласно тексту документа, теперь запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро юридическим, физическим лицам или органам и организациям в России, в частности ЦБ или правительству РФ.
При этом запрет не затронет тех, кому евро будут необходимы для путешествия в Россию. Это также распространяется на ближайших членов семей туристов, если они путешествуют вместе.
Постановление Евросоюза вступит в силу с 12 марта. Подобные санкции ввели из-за начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. Напомним, Владимир Путин запретил вывозить из России наличные в сумме более 10 тыс. долларов. Запрет вступил в силу сегодня, 2 марта.
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