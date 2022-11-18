Евросоюз заморозил €68 млрд российских активов — Politico

14:41 18 ноября Киев, Украина

Европейский Союз заморозил 68 млрд евро российских активов и 33,8 млрд национальных резервов российской федерации.

Об этом сообщает Politico, журналисты которого ознакомились с внутренними документами Еврокомиссии.

Страны, где находится больше всего активов рф:
  • Бельгия – около 50 миллиардов евро.
  • Люксембург – 5,5 млрд евро. Совместно с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов.
Отмечается, что ЕС мог также заморозить до 33,8 млрд. евро национальных резервов. Сейчас эта цифра находится на стадии оценки, говорится в документе, с которым ознакомились журналисты.

В конце октября стало известно, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в Евросоюзе заморозили более 17 миллиардов евро российских активов.

Летом еврокомиссар сообщил, что члены ЕС заморозили недвижимость, счета и другие российские активы на сумму около 13,8 млрд евро.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил , что для послевоенного восстановления Украины необходим бюджет - около 38 миллиардов долларов в год.