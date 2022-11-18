14:41 18 ноября Киев, Украина

Европейский Союз заморозил 68 млрд евро российских активов и 33,8 млрд национальных резервов российской федерации.



Об этом сообщает Politico, журналисты которого ознакомились с внутренними документами Еврокомиссии.



Страны, где находится больше всего активов рф:

Бельгия – около 50 миллиардов евро.

Люксембург – 5,5 млрд евро. Совместно с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов.