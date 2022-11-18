Европейский Союз заморозил 68 млрд евро российских активов и 33,8 млрд национальных резервов российской федерации.
Об этом сообщает Politico, журналисты которого ознакомились с внутренними документами Еврокомиссии.
Страны, где находится больше всего активов рф:
Об этом сообщает Politico, журналисты которого ознакомились с внутренними документами Еврокомиссии.
Страны, где находится больше всего активов рф:
- Бельгия – около 50 миллиардов евро.
- Люксембург – 5,5 млрд евро. Совместно с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов.
Отмечается, что ЕС мог также заморозить до 33,8 млрд. евро национальных резервов. Сейчас эта цифра находится на стадии оценки, говорится в документе, с которым ознакомились журналисты.
В конце октября стало известно, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в Евросоюзе заморозили более 17 миллиардов евро российских активов.
Летом еврокомиссар сообщил, что члены ЕС заморозили недвижимость, счета и другие российские активы на сумму около 13,8 млрд евро.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил , что для послевоенного восстановления Украины необходим бюджет - около 38 миллиардов долларов в год.
В конце октября стало известно, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в Евросоюзе заморозили более 17 миллиардов евро российских активов.
Летом еврокомиссар сообщил, что члены ЕС заморозили недвижимость, счета и другие российские активы на сумму около 13,8 млрд евро.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил , что для послевоенного восстановления Украины необходим бюджет - около 38 миллиардов долларов в год.
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