Евросоюз выделит Украине макрофинансовую помощь по экстренной процедуре

10:12 15 Февраль Киев, Украина

Европейский парламент рассмотрит предложение о предоставлении 1, 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине по экстренной процедуре. За такое решение на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали 598 евродепутатов, 53 – были против, еще 43 – воздержались. Самое волеизъявление произошло вечером 14 февраля, а его результаты объявили утром 15 февраля.



Голосование за саму программу макрофина для Украины должно состояться позже на этой неделе. Чтобы она вступила в силу, после этого за нее должен еще проголосовать Совет Европейского Союза.



Учитывая наращивание Россией своих войск у границ Украины, Европейская комиссия 1 февраля предложила экстренную программу макрофинансовой помощи на сумму 1, 2 миллиарда евро, чтобы поддержать Киев во время эскалации российско-украинского конфликта.



Первый транш в 600 миллионов евро Еврокомиссия хочет выделить как можно скорее после окончательного принятия программы. Второй транш выплатят после выполнения Киевом политических условий. Эти условия еще будут согласовать Еврокомиссия и кабинет министров Украины. Их пропишут в меморандуме о взаимопонимании.



Евросоюз оказывает макрофинансовую помощь соседним странам, чтобы поддержать их макроэкономическую стабильность в сложных условиях. Ее выделяют в форме кредитов под низкие проценты.