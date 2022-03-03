Евросоюз предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

В феврале Совет Европейского Союза поддержал предоставление Украине экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а сегодня был подписан меморандум.
Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации кризиса и укрепления устойчивости Украины. Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.
Украина получит первый транш в 600 млн евро сразу после завершения всех необходимых согласительных процедур.
Выплата второго транша будет связана с выполнением программы МВФ и условий меморандума о взаимопонимании, на основе которого выделяется макрофинансовая помощь.
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