Евросоюз предлагает Украине кредитную линию на 50 млрд евро на следующие 4 года

"Мы предлагаем Украине кредитную линию на следующие 4 года в размере до 50 млрд. евро. Обеспечить предполагаемое финансирование для Украины по пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором. В сфере миграции мы поддерживаем защиту внешних границ и экономическое развитие наших партнеров, выделив 15 млрд. евро», — отметила фон дер Ляен.