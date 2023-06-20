Евросоюз предлагает Украине кредитную линию на 50 млрд евро на следующие 4 года
15:52 20 июня Киев, Украина
Европейский Союз
предлагает кредитную линию для Украины на следующие четыре года в размере до 50 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге во вторник, 20 июня. В частности, речь идет о помощи в виде грантов и кредитов.
"Мы предлагаем Украине кредитную линию на следующие 4 года в размере до 50 млрд. евро. Обеспечить предполагаемое финансирование для Украины по пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором. В сфере миграции мы поддерживаем защиту внешних границ и экономическое развитие наших партнеров, выделив 15 млрд. евро», — отметила фон дер Ляен.
"Финансовый резерв на следующие четыре года в размере 50 миллиардов евро включает как кредиты, так и гранты. Этот резерв обеспечит, в первую очередь, перспективу для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также должна стимулировать других доноров активизироваться. Этот финансовый резерв позволит нам, а нам это необходимо, калибровать нашу финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах, потому что мы все знаем, что война требует от нас максимальной гибкости",
- сказала президент Еврокомиссии.
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