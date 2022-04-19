Евросоюз планирует организовать фонд, для сбора средств на восстановление Украины после войны

18:45 19 апреля Киев, Украина

Евросоюз покроет большинство расходов на восстановление Украины после войны, путем создания спецфонда. Как пишет Bloomberg, этот фонд будет действовать по образцу фондов восстановления государств после пандемии коронавируса и будет ресурсом для инвестиций и реформ по согласованию с правительством Украины.



По словам людей, знакомых с обсуждением, большую часть средств внесет именно Евросоюз. Представители блока пока затрудняются назвать точную сумму, так как война все еще идет, но говорят о вложении сотен миллиардов евро в течение десятков лет.

Темы послевоенного восстановления и возможных военных репараций станут актуальными в течение ближайших недель, полагают собеседники Bloomberg. Высокопоставленные европейские и американские чиновники планируют обсудить способы поддержать Киев деньгами и не дать огромным суммам уйти не по назначению.



Значительными препятствиями для успешной помощи Украине в ЕС называют коррупцию и отсутствие надежных механизмов надзора. В качестве первого шага комиссия вместе со Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей. По оценкам украинского правительства, уничтожение российских войск на его территории оценивается в триллион долларов. Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг.



Украинские власти в рамках плана восстановления страны «Украина-24» также готовят отдельный фонд. По словам первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко, основным источником наполнения должны стать замороженные активы России, а также выплаченные для Украины репарации.