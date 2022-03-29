Евросоюз не будет платить в рублях за поставки энергоносителей из РФ

16:24 29 марта Киев, Украина

Евросоюз вслед за «Большой семеркой» отверг требование России об оплате природного газа в рублях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления официального представителя Европейской комиссии Эрика Мамера.

По его словам, ЕС участвовал в обсуждении этого вопроса группой стран G7, поэтому выводы «Большой семерки» справедливы и для ЕС.
«Наша позиция — такая же, как и у G7», — заявил Мамер в ответ на вопрос, как Евросоюз будет реагировать на соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина.
«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро», — добавил он.
Ранее, комментируя возможный отказ ЕС от оплаты поставок газа в рублях, в Кремле заявили: «Нет оплаты — нет газа». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна в этом вопросе «не собирается заниматься благотворительностью».

Напомним, 23 марта на фоне западных санкций Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях. В список таких стран вошли 46 государств, в том числе участники ЕС. 28 марта страны «Большой семерки» по итогам переговоров отказались выполнять требование России.