Евросоюз пересмотрел свои планы относительно импорта российского газа

14:34 16 Февраль Киев, Украина

К срыву поставок газа или частичному их прекращению, по словам Президента Европейской комиссии, со стороны «Газпрома» Европа готова.

Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен.



После того, как началась эскалация конфликта между Россией и Украиной, Европа обеспокоилась реальными потоками на системном и регулярном уровне поставок российского газа в страны ЕС. Таким образом, европейские политики были вынуждены пересмотреть свои планы относительно импорта топлива на случай сбоя или прекращения потока газа из России.



«Наши модели показывают, что по частичному срыву или дальнейшему уменьшению поставок газа «Газпромом» мы сейчас находимся в безопасности», — заявила фон дер Ляйен.



Следует отметить, что «Газпром» снабжает Европу на 40% газа. В результате, из-за ограничений поставок повысился спрос (по сравнению с ожиданиями более низкого спроса), и цены на топливо резко выросли.



Для решения проблемы Европейский союз уже провел переговоры с рядом стран, альтернативных поставщиков газа и сжиженного природного газа, среди которых США, Катар, Египет, Азербайджан, Нигерия и Южная Корея.



Президент Еврокомиссии добавила, что кроме этого проведены переговоры с Японией, которая готова пойти навстречу и частично обеспечить СПГ в Европу, что уже и начала выполнять. Японские власти заверили, что перенаправят некоторые грузы СПГ в европейские страны, если получат соответствующие запросы со стороны США и ЕС. Более того, Европа уже импортировала только за январь 2022 около 11 миллиардов кубометров сжиженного газа, что в настоящий момент является рекордным показателем. Чуть меньше указанного объема экспортировали США.



Известно, что сейчас подземные хранилища газа в Европе заполнены на 34%, однако и спрос на топливо постепенно уменьшается, поскольку приближается весна и отопление сбавляется.



Тем не менее, несмотря даже на то, что Европа лучше оборудована для распределения поставок газа из разных стран, полное прекращение Россией поставок пока невозможно, для этого нужны дополнительные меры.



В завершение своей речи, Урсула фон дер Ляйен добавила, что наращивание военной мощи Россией у границ Украины вынудило Европу ограничить зависимость от российского газа. В результате, текущая ситуация будет способствовать более быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.