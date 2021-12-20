Европейское зеленое соглашение в Украине

14:56 08 Июль Киев, Украина

Европейское зеленое соглашение (European Green Deal) является важным в контексте евроинтеграции Украины, однако при реализации его положений страна должна придерживаться взвешенной политики и исходить из реальных экономических и финансовых возможностей. Об этом сказал заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время конференции по случаю завершения проекта ЕС Twinning "Развитие возобновляемой энергетики Украины", сообщает Правительственный портал.

"Да, в связи со стремительным ростом установленных мощностей объектов возобновляемой энергетики в последние годы Украина столкнулась со значительными техническими и экономическими трудностями. Поэтому после длительных дискуссий с участниками рынка возобновляемых источников энергии заключен Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине ", - пояснил замминистра.

Он напомнил, что недавно Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, разработанный Правительством во исполнение этого меморандума. «Мы также уделяем внимание развитию биоэнергетики как одного из путей замещения природного газа, снижение уровня импортозависимости и укрепления экономики государства. Учитывая аграрный статус страны, потенциал для развития биоэнергетики мощный», - отметил Демченков.

По его словам, Минэнерго планирует отразить ключевые элементы европейской инициативы по сокращению выбросов парниковых газов и декарбонизации экономики в новой редакции Энергетической стратегии.

Как сообщалось, проект Twinning «Усиление способности Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) по развитию производства энергии из возобновляемых источников энергии, производства и использования альтернативных видов топлива» начал свою работу 1 марта 2019 и финансировался ЕС. Проект имел цель - обеспечить развитие производства энергии из возобновляемых источников в соответствии с положениями законодательства ЕС путем дальнейшей гармонизации украинского законодательства с Директивой 2008/29 / ЕС.

Реализацию проекта осуществлял австрийско-итальянский консорциум во главе с австрийским энергетическим регулятором E-Control, в котором также приняли участие - Энергетическое агентство Австрии, Агентство экологии Австрии, Министерство устойчивого развития и туризма Австрии и итальянский исследовательский институт EURAC Research.