Европейское зеленое соглашение в Украине

Европейское зеленое соглашение (European Green Deal) является важным в контексте евроинтеграции Украины, однако при реализации его положений страна должна придерживаться взвешенной политики и исходить из реальных экономических и финансовых возможностей. Об этом сказал заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время конференции по случаю завершения проекта ЕС Twinning "Развитие возобновляемой энергетики Украины", сообщает Правительственный портал.
Он напомнил, что недавно Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, разработанный Правительством во исполнение этого меморандума. «Мы также уделяем внимание развитию биоэнергетики как одного из путей замещения природного газа, снижение уровня импортозависимости и укрепления экономики государства. Учитывая аграрный статус страны, потенциал для развития биоэнергетики мощный», - отметил Демченков.
По его словам, Минэнерго планирует отразить ключевые элементы европейской инициативы по сокращению выбросов парниковых газов и декарбонизации экономики в новой редакции Энергетической стратегии.
Как сообщалось, проект Twinning «Усиление способности Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) по развитию производства энергии из возобновляемых источников энергии, производства и использования альтернативных видов топлива» начал свою работу 1 марта 2019 и финансировался ЕС. Проект имел цель - обеспечить развитие производства энергии из возобновляемых источников в соответствии с положениями законодательства ЕС путем дальнейшей гармонизации украинского законодательства с Директивой 2008/29 / ЕС.
Реализацию проекта осуществлял австрийско-итальянский консорциум во главе с австрийским энергетическим регулятором E-Control, в котором также приняли участие - Энергетическое агентство Австрии, Агентство экологии Австрии, Министерство устойчивого развития и туризма Австрии и итальянский исследовательский институт EURAC Research.
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