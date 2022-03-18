Европейские банки усилили контроль за клиентами из РФ и Белоруссии

16:06 17 марта Киев, Украина

Европейские регуляторы потребовали от банков усилить контроль за транзакциями всех российских и белорусских клиентов, включая резидентов ЕС , не входящих в санкционные списки.

Например, под особый контроль попадут россияне с видом на жительство и обладатели долгосрочных виз. Усиленная проверка, по мнению финансового регулятора, необходима, чтобы исключить возможность обхода санкций. В первую очередь с особым интересом банки относятся к крупным платежам и кредитным заявкам.



Внутрибанковские платежи могут затормозиться, если у кредитной организации возникли подозрения о нахождении такого клиента в санкционных списках.



Может случиться и так, что фамилия россиянина похожа на кого-то, кто подпал под ограничения ЕС. Причиной могут стать и высказывания в соцсетях.

На таких основаниях человеку могут отказать в гражданстве или в виде на жительство в конкретной стране.