Европейские банки отказываются управлять деньгами клиентов из россии

15:28 19 апреля Киев, Украина





Отказ управлять деньгами россиян в UBS объясняют введением в отношении РФ «беспрецедентных санкций» из-за войны в Украине. Как рассказал один из российских клиентов, банк сообщил ему, что не будет управлять его портфелем, реинвестировать доход и давать рекомендации по инвестициям.



В письме UBS также подчеркивается, что граждане и резиденты ЕС и Швейцарии не подпадают под



По словам Погосьяна, ранее ограничительные меры банков касались депозитов россиян, но в последние две недели пошли отказы обслуживать клиентов портфельного управления. Чаще всего банки предупреждают клиентов, что не будут зачислять купоны по облигациям и дивиденды по акциям, а также выручку от продажи ценных бумаг на счета российских клиентов. Швейцарский банк UBS рассылает российским клиентам письма, в которых сообщает, что перестает управлять их деньгами. Такие же письма из других банков получают сотни россиян, рассказал Forbes директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) S.A. Вадим Погосьян.Отказ управлять деньгами россиян в UBS объясняют введением в отношении РФ «беспрецедентных санкций» из-за войны в Украине. Как рассказал один из российских клиентов, банк сообщил ему, что не будет управлять его портфелем, реинвестировать доход и давать рекомендации по инвестициям.В письме UBS также подчеркивается, что граждане и резиденты ЕС и Швейцарии не подпадают под санкции , однако ограничения касаются россиян с паспортом или видом на жительство (ВНЖ) в Великобритании.По словам Погосьяна, ранее ограничительные меры банков касались депозитов россиян, но в последние две недели пошли отказы обслуживать клиентов портфельного управления. Чаще всего банки предупреждают клиентов, что не будут зачислять купоны по облигациям и дивиденды по акциям, а также выручку от продажи ценных бумаг на счета российских клиентов.

«То есть счет не закрывают, но никаких доходов по этим счетам получить невозможно. И люди, понимая это, ищут деньгам новое пристанище», — говорит Погосьян.

Столкнувшись с таким давлением банков, многие россияне приходят к выводу, что надежнее вернуть сбережения в Россию, говорит финансовый консультант FCP Financial Management Ltd. Исаак Беккер. Однако в РФ перевести активы из стран Евросоюза практически невозможно. Теоретически можно перевести активы через Армению, Казахстан или иную дружественную страну, но на практике это происходит редко.



Санкции продолжают вводить, и пока непонятно, какие еще страны могут к ним присоединиться, поэтому даже игроки в азиатских юрисдикциях не всегда принимают российские деньги на свои счета, заявил Вадим Погосьян.



В конце февраля Евросоюз и Швейцария ввели санкции, которые запрещают банкам покупать и продавать в интересах российских клиентов и компаний выпущенные после 12 апреля ценные бумаги в евро и швейцарских франках. Кроме того, регуляторы запретили принимать депозиты от россиян или российских юридических лиц свыше 100 тысяч евро. В Великобритании ввели еще более жесткий лимит — 50 тысяч фунтов стерлингов. Формально меры не касаются уже открытых счетов, однако некоторые банки трактуют санкции более консервативно и предпочитают избавляться от российских денег, даже если сумма счета меньше указанного лимита. Уже в марте западные банки, в том числе UBS и Credit Suisse, начали сообщать клиентам из России о закрытии счетов.