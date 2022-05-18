Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" - Минэнерго

14:36 13 августа Киев, Украина

"Северный Поток-2" – это геополитический, а не коммерческий проект, призванный создать искусственный дефицит газа и усилить влияние Кремля.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью польскому изданию BiznesAlert.



По мнению министра, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок.

"Уже сейчас "Газпром" использует свое монопольное положение, чтобы удерживать на рекордно высоком уровне цены на газ на европейском рынке. Если "Газпром" получит возможность сконцентрировать весь транзит газа в подконтрольных ему газопроводах, это даст Кремлю новые мощные рычаги, чтобы вмешиваться во внутренние дела ЕС", – сказал Галущенко.

Министр считает, чтобы лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытие конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока.