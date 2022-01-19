Еврооблигации Украины приостановили падение

12:49 19 Январь Киев, Украина

В течение трех дней украинские еврооблигации на европейском рынке падали в цене на фоне разговоров о возможном нападении России. Во вторник, 18 января, курс бумаг стабилизировался, даже немного наблюдается его рост.



Так, стало известно, что ближе к вечеру доходность по погашению сроком до сентября текущего года снизилась до 23,5% с 26,5%. Евробонды с погашением в 2023-2024 годах также снизились в доходности на 0,2 п.п. и на 0,4 п.п., что соответствует около 16,1% (2023) и 15,6% (2024). Снизилась доходность на 0,6 и 0,5 п.п. ценных бумаг со сроком погашения в 2025-2026 годах, а это 13,9% и 12,6% соответственно.



Доходность ценных бумаг с погашением в 2027 году остается немного ниже 12%, а вот самые долгосрочные (2032 год) зафиксированы под 10,5% вместо ранее установленных 11%.

Что же касается ВВП-варрантов, то они вновь стали дешевле на 1 п.п.. Сейчас они котируются по цене 73,5% номинала. С другой стороны котировки акций на зарубежных площадках многих украинских компаний снижаются.