Еврокомиссия выплатила Украине третий транш макрофинансовой помощи

15:21 14 декабря Киев, Украина

Европейская комиссия заявила о выплате Украине еще 500 миллионов евро – очередной транш в рамках макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов на 2022 год.

"Сегодня мы выплатили 3-й транш в размере 500 миллионов евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине в размере 5 миллиардов на 2022 год. Это будет способствовать макроэкономической стабильности Украины и укрепит ее общую экономическую и финансовую устойчивость", - говорится в сообщении.

Что известно о траншах Еврокомиссии

15 сентября Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Первый транш в 500 млн. евро был зачислен на счет НБУ 1 августа.



Кроме того, Совет Европейского Союза 10 декабря согласовал предоставление Украине помощи на сумму в 18 миллиардов евро в течение 2023 года. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 21 октября сообщила, что Украина до конца года получит от ЕС 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи.