Еврокомиссия выплатила Украине третий транш макрофинансовой помощи

Европейская комиссия заявила о выплате Украине еще 500 миллионов евро – очередной транш в рамках макрофинансовой помощи в размере пяти миллиардов на 2022 год.
Что известно о траншах Еврокомиссии
15 сентября Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Первый транш в 500 млн. евро был зачислен на счет НБУ 1 августа.
Кроме того, Совет Европейского Союза 10 декабря согласовал предоставление Украине помощи на сумму в 18 миллиардов евро в течение 2023 года. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 21 октября сообщила, что Украина до конца года получит от ЕС 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
Кроме того, Совет Европейского Союза 10 декабря согласовал предоставление Украине помощи на сумму в 18 миллиардов евро в течение 2023 года. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 21 октября сообщила, что Украина до конца года получит от ЕС 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
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