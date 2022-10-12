Еврокомиссия привлекла для поддержки Украины 2 млрд евро из продажи облигаций

11:50 12 октября Киев, Украина

Из средств, привлеченных от продажи новых 20-летних облигаций, 2 миллиарда евро будут предоставлены Украине как ссуды, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Это будет первый транш кредитов макрофинансовой помощи Украине на сумму 5 миллиардов евро, согласованных 20 сентября 2022 года, говорится в пресс -релизе.

"Сегодня (11 октября - ред.) Европейская комиссия выделила двойной транш в размере 11 миллиардов евро, средства от которого будут использованы для поддержки Украины в рамках программы МИД ЕС и восстановления Европы в рамках флагманской программы NextGenerationEU", - отмечается в сообщении.

Речь идет о выпуске 7-летних облигации на 5 миллиардов евро с погашением 4 декабря 2029 и новой 20-летней облигации на 6 миллиардов евро с погашением 4 ноября 2042 года.

“Финансирование ЕС является конкретным проявлением солидарности с Украиной и государствами-членами, которые приходят в себя от пандемии. Сегодня мы успешно при сложных рыночных условиях привлекли еще 11 миллиардов евро. Из них 2 миллиарда евро будут быстро выделены на помощь Украине в этой захватнической войне на европейской земле”, - сказал Комиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Ган.

“После сегодняшней транзакции Комиссия привлекла 3 миллиарда евро в рамках своей программы МИД для Украины во второй половине года, в дополнение к 1,2 миллиарда евро ранее в 2022 году. После этого будут предоставлены дополнительные ссуды Украине в ближайшие недели”, — говорится в сообщении.

Это было частью чрезвычайной поддержки в размере 19 миллиардов евро, которую на сегодняшний день обеспечила команда Европы для Украины, пояснили в Еврокомиссии.



NextGenerationEU — это временный инструмент восстановления стоимостью более 800 миллиардов евро для поддержки восстановления Европы после пандемии коронавируса и содействия построению более экологичной, более цифровой и более устойчивой Европы.



Чтобы профинансировать NextGenerationEU, Комиссия – от имени ЕС – привлекает с рынков капитала примерно 800 миллиардов евро до конца 2026 года.



Параллельно с NextGenerationEU Комиссия запускает несколько последовательных программ финансирования для финансирования конкретных потребностей государств-членов ЕС и третьих стран. Это включает в себя программу макрофинансовой помощи, в рамках которой Комиссия сейчас оказывает поддержку Украине.