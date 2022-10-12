Еврокомиссия привлекла для поддержки Украины 2 млрд евро из продажи облигаций

Из средств, привлеченных от продажи новых 20-летних облигаций, 2 миллиарда евро будут предоставлены Украине как ссуды, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Это будет первый транш кредитов макрофинансовой помощи Украине на сумму 5 миллиардов евро, согласованных 20 сентября 2022 года, говорится в пресс-релизе.
Речь идет о выпуске 7-летних облигации на 5 миллиардов евро с погашением 4 декабря 2029 и новой 20-летней облигации на 6 миллиардов евро с погашением 4 ноября 2042 года.
Это было частью чрезвычайной поддержки в размере 19 миллиардов евро, которую на сегодняшний день обеспечила команда Европы для Украины, пояснили в Еврокомиссии.
NextGenerationEU — это временный инструмент восстановления стоимостью более 800 миллиардов евро для поддержки восстановления Европы после пандемии коронавируса и содействия построению более экологичной, более цифровой и более устойчивой Европы.
Чтобы профинансировать NextGenerationEU, Комиссия – от имени ЕС – привлекает с рынков капитала примерно 800 миллиардов евро до конца 2026 года.
Параллельно с NextGenerationEU Комиссия запускает несколько последовательных программ финансирования для финансирования конкретных потребностей государств-членов ЕС и третьих стран. Это включает в себя программу макрофинансовой помощи, в рамках которой Комиссия сейчас оказывает поддержку Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии