Еврокомиссия поддержит украинскую культуру

12:16 15 сентября Киев, Украина

Европейская комиссия (ЕК) объявила специальный конкурс для Украины в рамках годовой рабочей программы «Креативная Европа» на 2023 год.

Всего будет выделено 5 млн евро на поддержку украинских художников и культурных организаций, которые находятся как в Украине, так и за ее пределами.





Отмечается, что цель конкурса - подготовить послевоенное восстановление украинского культурно-креативного сектора. Об этом сообщили в ЕК.Отмечается, что цель конкурса - подготовить послевоенное восстановление украинского культурно-креативного сектора.

"Культурное самовыражение и доступ к культуре являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они помогают нам справляться с травмирующими событиями, повышать индивидуальную и коллективную устойчивость и дают нам инструменты для взаимопонимания .Мне очень приятно знать, что мы можем помочь украинцам получить доступ к культуре", - отметила комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль.

Сообщается, что в рамках спецконкурса для финансирования будут отобраны три проекта. Конкурс продлится до 29 ноября 2022 года.