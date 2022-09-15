Еврокомиссия поддержит украинскую культуру

Европейская комиссия (ЕК) объявила специальный конкурс для Украины в рамках годовой рабочей программы «Креативная Европа» на 2023 год.
Всего будет выделено 5 млн евро на поддержку украинских художников и культурных организаций, которые находятся как в Украине, так и за ее пределами.
Об этом сообщили в ЕК.
Отмечается, что цель конкурса - подготовить послевоенное восстановление украинского культурно-креативного сектора.
Отмечается, что цель конкурса - подготовить послевоенное восстановление украинского культурно-креативного сектора.
Сообщается, что в рамках спецконкурса для финансирования будут отобраны три проекта. Конкурс продлится до 29 ноября 2022 года.
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