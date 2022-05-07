Еврокомиссар назвал сроки введения полного эмбарго на российскую нефть

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через 9 месяцев:

По словам еврокомиссара, это решение повлияет европейскую экономику, но по российской экономике ударит гораздо сильней.

«Мы испытали иллюзию того, что в Германии называют «изменениями через торговлю». Иллюзия, что усиление экономического обмена с россией, приведет к положительной эволюции. Мы должны признать, что по прошествии 20 лет этот путь не дал желаемых результатов. В то же время Москва убедилась, что распад Советского Союза нанес смертельный удар по роли россии и что эту роль нужно каким-то образом восстанавливать. Вторжение в Украину — план россии по расширению своего влияния. Мы должны быть благодарны украинскому народу за то, что он сопротивлялся и не позволял концепции, согласно которой война решает политику и демократию, утвердиться в Европе", - подытожил Джентилони.