Евроколея обойдется бюджету в 5 млн гривен

Украинский государственный бюджет выделит на строительство евроколеи 5 миллионов гривен. Такое решение приняло правительство страны в связи с необходимостью восстановить железнодорожный путь европейского образца шириной 1435 мм.
Правительство Украины в среду 14 апреля одобрило постановление, которым утверждается Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для проектирования и выполнения работ по восстановлению железнодорожного пути европейского образца шириной 1435 мм от станции Чоп до станции Ужгород. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По словам министра, средства, предусмотренные на реализацию этого проекта планируется направить на:
- выполнение работ по восстановлению железнодорожного пути европейского образца, в том числе реконструкцию и капитальный ремонт инфраструктуры и объектов железнодорожного транспорта;
- проектирование и осуществление авторского и технического надзора;
- приобретение основных и вспомогательных материалов / оборудования и тому подобное.
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