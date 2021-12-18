Евроколея обойдется бюджету в 5 млн гривен

Украинский государственный бюджет выделит на строительство евроколеи 5 миллионов гривен. Такое решение приняло правительство страны в связи с необходимостью восстановить железнодорожный путь европейского образца шириной 1435 мм.

Правительство Украины в среду 14 апреля одобрило постановление, которым утверждается Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для проектирования и выполнения работ по восстановлению железнодорожного пути европейского образца шириной 1435 мм от станции Чоп до станции Ужгород. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Восстановление европейской колеи шириной 1435 мм по направлению Чоп-Ужгород будет профинансировано из государственного бюджета в размере 5 миллионов гривен. Сегодня Правительство утвердило соответствующий Порядок использования этих средств. Впервые за 30 лет независимости в этом году мы получили бюджетную поддержку на обновление железнодорожной инфраструктуры и закупку 100 новых пассажирских вагонов», - отметил он.

По словам министра, средства, предусмотренные на реализацию этого проекта планируется направить на: