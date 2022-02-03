«Евробляхи» будет легче растамаживать – новый закон

Пресс-служба Офиса президента опубликовала информацию о новом законопроекте касающемся «евроблях». Президент Украины подписал документы, которые позволят украинцам в более упрощенной форме делать растаможку автомобилей из Европы.

Речь идет о законах № 1402 и № 1403. Соответствующие законопроекты нардепы приняли 15 апреля.

Указывается, что отныне бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости. В ОП указывают, что в большинстве случаев стоимость растаможку не будет превышать одной тысячи евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.