Евробанк выделил Украине 550 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры

17:36 12 октября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 550 миллионов евро.

"Европейский Союз совместно с ЕИБ помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в громадах", - написал Шмыгаль в телеграм.

Он добавил, что всего за два месяца в рамках пакета Экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро, и еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.