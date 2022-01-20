Евро и доллар не самые надежные валюты мира

Евро и доллар давно перестали быть самыми твердыми и надежными валютами мира. Финансисты и эксперты вкладывают сбережения не только в золото, но и в европейские валюты. Подробнее в стабильности валют разбирались наши эксперты.

За последние шесть месяцев, в том числе в период пандемии, наиболее устойчивыми по отношению к доллару США валютами стали шведская крона, датская крона и швейцарский франк. Как передают украинские издания со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина, все они постоянно росли к отношению к американской валюте.

Впрочем, считает эксперт, в долгосрочной перспективе флагманом стабильности может стать лишь швейцарский франк, так как он является одной из основных защитных валют. Бабин полагает, что в условиях высоких геополитических рисков, спрос на другие европейские валюты может резко снизиться, как и их котировки.

Говоря о конкретике этих угроз аналитик упомянул противостояние США с другими странами, экономические проблемы Евросоюза и пандемию коронавируса, которая угрожает второй волной роста заболеваемости во всем мире. Американский доллар может проявить шаткость в связи с политической нестабильностью в США на фоне гражданских протестов под лозунгом Black Lives Matter.