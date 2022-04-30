"Это фейк": Зеленский опроверг слухи о росте тарифов на электроэнергию с 1 августа

14:15 28 июля Киев, Украина

Вопрос цен на электроэнергию для населения рассмотрят на заседании СНБО , "чтобы люди поняли, что сюрпризов для общества не будет", кроме того, будет обсуждаться возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в среду, 28 июля.

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, "чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет".

"Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий населения", - добавил Зеленский.

Тем временем, в повестке заседания правительства вынесено постановление о продлении действующего тарифа на электроэнергию еще на месяц - до сентября.



Недавно глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк подтвердил, что тарифы на электроэнергию вырастут. Власти намерены уровнять стоимость электроэнергии для промышленности и населения.



Отметим, Минэнерго уже месяц готовит изменение в систему тарифов на электроэнергию.