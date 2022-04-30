"Это фейк": Зеленский опроверг слухи о росте тарифов на электроэнергию с 1 августа

14:15 28 июля Киев, Украина

Вопрос цен на электроэнергию для населения рассмотрят на заседании СНБО, "чтобы люди поняли, что сюрпризов для общества не будет", кроме того, будет обсуждаться возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.
 
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в среду, 28 июля.
"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", - отметил Зеленский.
Президент сообщил, что попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, "чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет".
"Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий населения", - добавил Зеленский.
Тем временем, в повестке заседания правительства вынесено постановление о продлении действующего тарифа на электроэнергию еще на месяц - до сентября.

Недавно глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк подтвердил, что тарифы на электроэнергию вырастут. Власти намерены уровнять стоимость электроэнергии для промышленности и населения.

Отметим, Минэнерго уже месяц готовит изменение в систему тарифов на электроэнергию.