"Это фейк": Зеленский опроверг слухи о росте тарифов на электроэнергию с 1 августа

Вопрос цен на электроэнергию для населения рассмотрят на заседании СНБО, "чтобы люди поняли, что сюрпризов для общества не будет", кроме того, будет обсуждаться возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в среду, 28 июля.
Президент сообщил, что попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, "чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет".
Тем временем, в повестке заседания правительства вынесено постановление о продлении действующего тарифа на электроэнергию еще на месяц - до сентября.
Недавно глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк подтвердил, что тарифы на электроэнергию вырастут. Власти намерены уровнять стоимость электроэнергии для промышленности и населения.
Отметим, Минэнерго уже месяц готовит изменение в систему тарифов на электроэнергию.
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