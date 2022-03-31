Этапы роста средней и минимальной зарплаты

Сегодня, в пятницу, 06 ноября стало известно о принятии Верховной Радой постановления об росте средней и минимальной зарплаты в Украине. Это предусмотрено статьями нового Государственного бюджета 2021.

К проекту закона было подано более 2,4 тысячи поправок. "За" проголосовали 275 парламентариев.

Бюджет предусматривает рост различных макроэкономических показателей, один из которых - средняя заработная плата. Так, предусмотрен рост средней зарплаты с 11,9 тыс. гривен в сентябре 2020 году до 13,6 тыс. гривен в 2021 году. Также планируется повысить минимальную зарплату - до 6 тыс. гривен от 2021, а с июля - до 6,5 тыс. гривен.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также спрогнозировал рост минимальной и средней зарплат. Согласно прогнозу, в 2021 году минимальная зарплата вырастет до 6,25 тыс. Грн (в два этапа - до 6 тыс. грн от начала 2021 года и до 6,5 тыс. грн от 1 июля), 2022 - до 6, 7 тыс. грн и до 7, 176 грн - в 2023 году.

Прогнозы Минэкономики и планы Госбюджета равносильны - ожидается, что средняя зарплата в следующем году составит 13,6 тыс. гривен и 15,4 тыс. грн - 2022 года. Также в Украине планируется снизить уровень безработицы: в следующем году - до 9,2% трудоспособного населения и до 8,5% - в 2022-м.

Акцентируем, что в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Украины, к 1 декабря текущего года парламент должен принять этот документ в целом как закон. Второе чтение должно состояться 20 ноября, а третье - до 25 ноября.