ЕСПЧ выплатит до 30 тыс евро украинцам, пострадавшим от агрессии рф

Каждый гражданин Украины, пострадавший от российской агрессии, может получить компенсацию от 5000 до 30 000 евро. Для этого следует успеть подать заявку в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение четырех месяцев с момента нарушения своих прав, однако не позднее 16 января 2023 года.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации .
Список ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ:
- гибель родственника;
- разрушенное жилье;
- ранение;
- незаконное лишение свободы;
- пытки;
- изнасилование или насильственное исчезновение человека и т.д.
Чтобы подать иск в ЕСПЧ, необходимо заполнить форму на сайте, загрузить необходимые документы, распечатать и отправить заявление в одном из отделений "Укрпочты". При заполнении заявления автоматически сформируется адрес ЕСПЧ, который необходимо наклеить на упакованную отправку в отделении. Почтовые услуги для отправителя являются бесплатными.
Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно. Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года, вероятность получения компенсации высока. Электронное заявление для формирования заявления в Европейский суд по правам человека запущено швейцарско-украинской Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа, и Украинским Хельсинкским союзом по правам человека.
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