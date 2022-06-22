ЕСПЧ выплатит до 30 тыс евро украинцам, пострадавшим от агрессии рф

Список ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ:

гибель родственника;

разрушенное жилье;

ранение;

незаконное лишение свободы;

пытки;

изнасилование или насильственное исчезновение человека и т.д.

Чтобы подать иск в ЕСПЧ, необходимо заполнить форму на сайте, загрузить необходимые документы, распечатать и отправить заявление в одном из отделений "Укрпочты". При заполнении заявления автоматически сформируется адрес ЕСПЧ, который необходимо наклеить на упакованную отправку в отделении. Почтовые услуги для отправителя являются бесплатными.