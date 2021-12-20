«Если мы закупим самолеты Airbus, мы потеряем идею создания национального авиаперевозчика», — эксперт

15:47 08 Декабрь Киев, Украина

В Украине запланировано строительство национального независимого авиаперевозчика. Идею презентовал в рамках представления проекта «Большая стройка» президент Владимир Зеленский.



Президент Украины отметил, что если удастся все-таки внедрить данную идею, это привлечет в страну дополнительную прибыль, а также улучшит статус, имидж страны на международном уровне. Так ли это, поделился мнением эксперт, выступивший в эфире, Александр Саенко, аналитик независимой антикоррупционной комиссии.



«В целом, идея хорошая, но если это действительно будет поддержка нашего национального производителя. С точки зрения экономической целесообразности, вероятно, да, не так много у нас авиакомпаний, которые оперируют на внутренних и внешних рынках. Несмотря на то, что сейчас авиационная индустрия находится в кризисном состоянии, все-таки аналитики прогнозируют постепенный выход. В первую очередь, это будут внутренние, короткие перевозки с помощью фюзеляжных самолетов. И опять-таки, достаточно перспективны будут транспортные перевозки грузовые».



Известно, что планируется поддержка именно национального производителя О. К. Антонова, чем украинский глава, несомненно, гордится. И действительно исследования показывают, что только в рынковой нише самолета Ан-124 спрос в ближайшие 20 лет составит 450 единиц. В это же время в финансировании строительства лайнеров государство никогда не торопилось.



Логичным всплывает вопрос, откуда сейчас будут деньги на строительство самолетов заводом Антонов.



«Складывается ощущение, что у нас левая рука не знает, что делает правая. Есть у нас программа развития авиационных сфер до 2030 года, которая предусматривает ежегодное финансирование около 2 миллиардов гривен. Далее, министр финансов у нас заявлял в свое время, что национальный авиаперевозчик будет строиться исключительно на национальных самолетах. Также был подписан меморандум с Airbus. Им предусмотрена закупка самолетов именно у Airbus, а про Антонова речи нет».



В это же время Александр Саенко рассказал, что стоимость самолета компании Airbus А-220 — 76 миллионов долларов, а стоимость наиболее подобного типа по техническим характеристикам Ан-158 (Антонов) — 30 миллионов долларов. «То есть, разница более чем в два раза. Можно купить не 6, а 15 самолетов. 459 миллионов у нас пойдет на Airbus, а не на Антонова. Тут не понятно, почему так. Вероятно, несогласованность между ветвями правительства. Меморандум подписывает Министерство транспорта, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности говорят про Антонова, другое Министерство подписывает меморандум с Airbus».



Эксперт подчеркнул, что «если мы отказываемся от идеи меморандума, мы теряем имидж на рынке, как деловой партнер, а если мы закупаем самолеты Airbus, то мы полностью потеряем идею создания национального авиаперевозчика».