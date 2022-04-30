ЕС выразил готовность обсудить выделение второго транша помощи Украине

Глава Минфина Сергей Марченко и вице-президент Еврокомиссии Владислав Домбровскис обсудили проведение реформ в Украине и выделение второго транша МВФ.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины в четверг, 29 июля.
Евросоюз готов в сентябре вернуться к вопросу выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи
Домбровскис также отметил "значительный прогресс в реформировании разных сфер" в Украине.
По итогам разговора стороны договорились продолжить "конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года".
По итогам разговора стороны договорились продолжить "конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года".
Также Министр финансов пригласил вице-президента Еврокомиссии на личную встречу в Украине 23-24 августа.
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