ЕС выделит еще 205 млн евро на гуманитарную помощь Украине

17:38 09 июня Киев, Украина

Европейская комиссия объявила о предоставлении еще 205 миллионов евро (220 миллионов долларов) помощи Украине в связи с нарастающим гуманитарным кризисом в стране.

«Таким образом, общее финансирование гуманитарной помощи ЕС и стоимость помощи в натуральной форме достигают более 700 миллионов евро, из которых 13 миллионов евро направлено на проекты в соседней Молдове», — еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Деньги пойдут на создание временных городков для людей, потерявших свои дома во время войны, и на гуманитарную помощь для людей на оккупированных территориях.

«Есть две приоритетные проблемы: подготовка к зиме из-за того, что было разрушено такое большое количество домов, и гуманитарная ситуация на оккупированных территориях. Она продолжает ухудшаться. Мы пытаемся разработать решение, как помощь может дойти до временно оккупированных регионов», — сказал еврокомиссар.

Ранее в докладе ООН сообщалось, что в Украине 15,7 млн жителей нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, в основном это женщины и дети.

Как сообщил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад, из-за продолжающейся четвертый месяц войны более 3 млн детей в Украине были вынуждены приостановить учебу в школах, сотни тысяч человек не имеют доступа к воде и электричеству, миллионы не знают, откуда им взять еду.