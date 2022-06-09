ЕС выделит еще 205 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Европейская комиссия объявила о предоставлении еще 205 миллионов евро (220 миллионов долларов) помощи Украине в связи с нарастающим гуманитарным кризисом в стране.
Деньги пойдут на создание временных городков для людей, потерявших свои дома во время войны, и на гуманитарную помощь для людей на оккупированных территориях.
Ранее в докладе ООН сообщалось, что в Украине 15,7 млн жителей нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, в основном это женщины и дети.
Как сообщил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад, из-за продолжающейся четвертый месяц войны более 3 млн детей в Украине были вынуждены приостановить учебу в школах, сотни тысяч человек не имеют доступа к воде и электричеству, миллионы не знают, откуда им взять еду.
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