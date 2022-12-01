ЕС выделит 1 млн евро на разминирование Украины

16:39 01 декабря Киев, Украина

Европейский Союз внесет дополнительный вклад в размере более миллиона евро на проведение операций по разминированию в Украине. Финансирование будет осуществляться через ОБСЕ.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в ходе заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Нам нужен новый порядок безопасности в Европе, после того, как Россия полностью сломала тот, какой у нас был", - отметил Боррель.
Он также подчеркнул, что именно россия должна платить за восстановление Украины, и сейчас Европейский Союз изучает юридические возможности, чтобы убедиться, что рф заплатит за нанесенные ею разрушения.
"Мы изъяли почти 20 миллиардов евро у олигархов и людей, поддерживающих россию. А также мы контролируем около 300 млрд евро финансовых ресурсов российского Центробанка. Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины", — подытожил верховный представитель ЕС.