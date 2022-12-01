ЕС выделит 1 млн евро на разминирование Украины

Европейский Союз внесет дополнительный вклад в размере более миллиона евро на проведение операций по разминированию в Украине. Финансирование будет осуществляться через ОБСЕ.
Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в ходе заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в ходе заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Он также подчеркнул, что именно россия должна платить за восстановление Украины, и сейчас Европейский Союз изучает юридические возможности, чтобы убедиться, что рф заплатит за нанесенные ею разрушения.
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