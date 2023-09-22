ЕС выделил Украине €1,5 млрд в рамках макрофина

15:03 22 сентября Киев, Украина

Европейский союз в пятницу, 22 сентября, выделил Украине еще 1,5 млрд. евро в рамках макрофинансовой помощи, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Сегодня мы выделили еще 1,5 миллиарда евро Украине. Только в этом году мы заплатили 13,5 миллиарда евро, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб. Это также помогает Украине на пути в ЕС, поддерживая трансформационные реформы . Европа остается на стороне Украины", - отметили в ЕК.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд от ЕС.

"В целом бюджетная поддержка Евросоюзом Украины в 2023 году уже составляет €13,5 млрд. Общая поддержка ЕС составила около 70 млрд евро с момента полномасштабного вторжения россии в Украину", - написал он в Твиттер.

Премьер поблагодарил президента ЕК Урсулу фон дер Ляен и еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса за "непреклонную солидарность" с Украиной.