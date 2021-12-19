ЕС вводит пятые по счету санкции против Беларуси

12:43 16 Ноябрь Киев, Украина

Пятый пакет санкций против Беларуси согласован главами министерств Европейских государств и в скором времени вступит в силу. Об этом сообщил министр иностранных дел Республики Польша.

Также он отметил, что политиками рассматривается возможность составить еще один пакет санкций. Вопрос о нем остается открытым, но обсуждение между лидерами ЕС продолжается.



Глава МИД ФРГ Хайко Маас в свою очередь обнародовал, что санкции предусматривают жесткие экономические меры, поскольку происходящее сейчас на границах с Европой в Белоруссии бесчеловечно. Режим пересиленцев и беженцев для создания конфликта и таким образом оказывает давление на страны Европейского Союза. Ситуация не разрешается, а только ухудшается. Глава МИД ФРГМаас в свою очередь обнародовал, что санкции предусматривают жесткие экономические меры, поскольку происходящее сейчас на границах с Европой в Белоруссии бесчеловечно. Режим Лукашенко используети беженцев для создания конфликта и таким образом оказывает давление на страны Европейского Союза. Ситуация не разрешается, а только ухудшается.

В новом пакете санкции в основном речь идет о некотором количестве физических лиц и определенных структурах. В документе прописано, что Брюссель, после окончательного формирования пакета санкций будет иметь право на «преследование физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко».