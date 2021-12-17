ЕС размышляет над получением Украиной «промышленного безвиза»

Ольга Стефанишина рассказала о перспективе получения Украиной «промышленного безвиза». Согласно словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции, Европейский Союз сможет дать ответ украинскому правительству лишь в конце апреля.

По ее словам, через месяц обнародуют предыдущий результат оценочной миссии в рамках переговоров о соглашении ACAA. Она напомнила, что в этом году стартовала работа миссии в рамках подписания соответствующего соглашения и возможности введения «промышленного безвиза».

Стефанишина отмечает, что после такой оценки с 2022-го года смогут начать соответствующие переговоры. В ближайший же месяц начнутся официальные переговоры по либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации, а в конце апреля — официальный диалог по поводу привлечения нашей страны к европейскому «зеленому курсу».