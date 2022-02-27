ЕС рассмотрит вопрос о закрытии неба для России

13:58 27 Февраль Киев, Украина

ЕС может запретить полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве

Запрет на полеты самолетов российских компаний над всей территорией Европейского союза может стать частью нового пакета санкций против Москвы. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

По его сведениям, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят данные меры позднее в воскресенье.

Он также добавил, что подавляющее большинство государств — членов ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских компаний и вскоре может быть принято более официальное решение.

Только за сегодняшний день стало известно о запрете полетов для самолетов российской авиакомпании сообщили: Исландия, Италия, Швеция, Ирландия.