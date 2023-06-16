ЕС продлил "экономический безвиз" с Украиной до июня 2024 года

15:47 25 мая Киев, Украина

Совет Европейского Союза 25 мая принял решение о продлении "экономического безвиза" с Украиной на еще один год. Таким образом, Европейский союз выражает свою политическую и экономическую поддержку Украине, которая столкнулась с агрессией со стороны рф.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Сегодня Совет ЕС принял регламент, который продолжает приостановку всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в ЕС еще на год, до июня 2024 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновляя эти меры, Евросоюз демонстрирует свою твердую политическую и экономическую поддержку Украине.

"Неспровоцированная и неоправданная война россии против Украины оказывает разрушительное влияние на экономику страны. Обновленные автономные торговые мероприятия однозначно поддержат Украину и в то же время дают ЕС возможность защитить внутренний рынок от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов", – сказал министр по международному развитию и внешней торговле Швеции Йоган Форселл.

Объявленные мероприятия касаются фруктов и овощей, подпадающих под систему входящих цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений. Отмечается, что пошлины для промышленных товаров перестали действовать с 1 января 2023 по условиям Соглашения об ассоциации.



Принятый регламент должен быть подписан представителями Совета и Европейского парламента и опубликован в Официальном вестнике. Он вступит в силу 6 июня.