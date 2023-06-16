ЕС продлил "экономический безвиз" с Украиной до июня 2024 года

Совет Европейского Союза 25 мая принял решение о продлении "экономического безвиза" с Украиной на еще один год. Таким образом, Европейский союз выражает свою политическую и экономическую поддержку Украине, которая столкнулась с агрессией со стороны рф.
Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
Отмечается, что возобновляя эти меры, Евросоюз демонстрирует свою твердую политическую и экономическую поддержку Украине.
Объявленные мероприятия касаются фруктов и овощей, подпадающих под систему входящих цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений. Отмечается, что пошлины для промышленных товаров перестали действовать с 1 января 2023 по условиям Соглашения об ассоциации.
Принятый регламент должен быть подписан представителями Совета и Европейского парламента и опубликован в Официальном вестнике. Он вступит в силу 6 июня.
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