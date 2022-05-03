ЕС планирует активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа

10:31 03 мая Киев, Украина

Евросоюз намерен активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения импорта российского газа и сокращения зависимости от Москвы в энергетической сфере почти на две трети в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.



Страны Африки, в том числе Нигерия, Сенегал, Ангола, «обладают в значительной степени нереализованным потенциалом в сфере сжиженного газа», говорится в проекте.



По данным агентства, Еврокомиссия может принять документ, расширяющий внешнее энергетическое взаимодействие, в конце мая в рамках мер по реализации плана по сокращению энергетической зависимости от России.



План ЕС по увеличению импорта сжиженного газа на 50 миллиардов кубометров и поставок трубопроводного газа из других стран, кроме России, на 10 миллиардов кубометров требует установления отношений с традиционными поставщиками на новых условиях и расширения торговли с появляющимися поставщиками, говорится в документе.



Ключевые шаги по выполнению этого плана, отмечает Bloomberg, также включают реализацию соглашения с США на поставку в ЕС дополнительных 15 миллиардов кубометров сжиженного газа в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года.



Кроме того, ЕС собирается подписать меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок сжиженного газа к лету 2022 года, а также поддержать удвоение пропускной способности «Южного газового коридора», который обеспечивает поставки из Азербайджана — до 20 миллиардов кубометров в год.