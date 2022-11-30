ЕС отправляет Украине дополнительно 40 электрогенераторов

Европейский Союз передает Украине еще 40 электрогенераторов, вдобавок к 550, которые уже были отправлены в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Как Европейские страны помогают Украине избежать блекаута
Международные партнеры посылают Украине оборудование, которое должно помочь пережить блекаут и подготовиться к зиме. В частности, Франция отправила сотню мощных генераторов, Прага — обогреватели и медоборудование, Рига — тепловые пушки, Канада выделила 10 млн долларов на генераторы для Украины. В ЕС пообещали ускорить поставки в Украину генераторов и трансформаторов.
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