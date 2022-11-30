ЕС отправляет Украине дополнительно 40 электрогенераторов

15:52 30 ноября Киев, Украина

Европейский Союз передает Украине еще 40 электрогенераторов, вдобавок к 550, которые уже были отправлены в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

"россия пытается сломать моральный дух украинцев, атакуя энергетическую инфраструктуру и используя зиму как оружие войны против гражданского населения. На встрече G7 мы координируем нашу поддержку. ЕС посылает Украине 40 электрогенераторов в дополнение к 550, которые уже были предоставлены через механизм гражданской защиты ЕС”, — сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Как Европейские страны помогают Украине избежать блекаута

Международные партнеры посылают Украине оборудование, которое должно помочь пережить блекаут и подготовиться к зиме. В частности, Франция отправила сотню мощных генераторов, Прага — обогреватели и медоборудование, Рига — тепловые пушки, Канада выделила 10 млн долларов на генераторы для Украины. В ЕС пообещали ускорить поставки в Украину генераторов и трансформаторов.