ЕС и Британия полностью прекратили закупки российского угля

11:00 10 августа Киев, Украина

В ЕС с полуночи 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Соответствующее решение было анонсировано в апреле в рамках 4 пакета санкций, принятого из-за войны в Украине.



По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год. Также с 10 августа от российского угля отказалась Великобритания.