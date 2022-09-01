ЕС и Британия полностью прекратили закупки российского угля

В ЕС с полуночи 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Соответствующее решение было анонсировано в апреле в рамках 4 пакета санкций, принятого из-за войны в Украине.
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год. Также с 10 августа от российского угля отказалась Великобритания.
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год. Также с 10 августа от российского угля отказалась Великобритания.
После того, как Евросоюз анонсировал запрет на поставки российского угля, москва перенаправила экспортные потоки, в частности, в Индию и Турцию. При этом россии приходится продавать уголь с дисконтом до 50%.
ЕС заменяет российские поставки на уголь из Северной Америки, Австралии, Колумбии, ЮАР и Казахстана.
Помимо полного отказа от российского угля, ЕС также планирует частично отказаться от российской нефти. Соответствующие ограничения начнут действовать в конце года.
ЕС заменяет российские поставки на уголь из Северной Америки, Австралии, Колумбии, ЮАР и Казахстана.
Помимо полного отказа от российского угля, ЕС также планирует частично отказаться от российской нефти. Соответствующие ограничения начнут действовать в конце года.
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