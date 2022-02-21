ЕС даст Украине 5,9 млн евро для программы ядерной безопасности

07:15 29 Сентябрь Киев, Украина

Украина собирается заключить соглашение с Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности. Известно, что бюджет проекта превышает 6 миллионов евро, а сама программа рассчитана на год. Так, Кабмин принял распоряжение для создания правовых оснований для подписания договора 28 сентября.

Проектом соглашения предусматривается реализация проекта с бюджетом 6,6 миллиона евро, взнос ЕС-5,9 миллиона евро, – говорится в сообщении.

Проектом планируется создать автоматизированную систему радиационного мониторинга, интегрировав существующие системы мониторинга в единое целое. Для этого модернизируют устаревшее оборудование.

Благодаря соглашению, в Украине значительно усовершенствуют безопасность обращения с радиоактивными отходами, а также отработанным ядерным топливом. Помимо этого, внимание уделят экологической реабилитации бывших ядерных объектов.

Напомним, что государственный концерн «Ядерное топливо» не выполняет тех функций, которые были предусмотрены для него при создании. Именно поэтому в ближайшее время он будет ликвидирован. Об этом заявила Ольга Буславец, в.и.о. министра энергетики Украины.

Украина платит от 150 до 200 миллионов долларов Российской Федерации за хранение отработанного ядерного топлива. Такая сумма является ежегодной.

Между тем за 18 лет в Украине было потрачено более полутора миллиардов гривен на то, чтобы построить собственное хранилище в Зоне отчуждения. Изначально планировалось, что туда будут свозить отходы с трех украинских АЭС. Еще в 2017 году был выбран и подрядчик – компания «СК Укрстроймонтаж», владелицей которого была Наталья Микитась, чей муж ранее возглавлял строительную корпорацию «Укрбуд».