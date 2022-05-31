Энергоатом получил 1,5 миллиарда кредита на закупку ядерного топлива
16:26 31 мая Киев, Украина
Энергоатом получил 1,5 миллиарда кредита на закупку ядерного топлива.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.
В "Энергоатоме" напомнили, что в начале военной агрессии рф отказались от российского ядерного топлива и заявили о его замещении американским
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"Привлеченные кредитные средства позволят увеличить закупку американского топлива и обеспечить эффективную работу энергоблоков украинских АЭС после отказа российского ядерного топлива", - говорится в сообщении.
"Мы высоко ценим наше стратегическое партнерство с Укргазбанком, который в сложное военное время подставил плечо атомной энергетике Украины. Это также вклад в нашу общую Победу!", – отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.
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