Эмиссия гривны: что ждать Украине при выпуске денег в обращение

13:22 18 Август Киев, Украина

Правительство Украины приняло решение о внедрении антикризисных мероприятий для поддержки экономики и бизнеса. Среди принятых решений существует также пункт о эмиссии гривны, что повлечет за собой активную инфляцию.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в обзоре, также цены будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая на понесенные в период карантина убытки и рост цен на мировом рынке.

"В дальнейшем на протяжении 2020 года ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что даст возможность получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые, учитывая комплекс сдерживающих факторов, будут меньшими, чем прогнозировалось в начале года", - говорится в документе.