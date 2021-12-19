"Электронмаш" выставили на аукцион

Госпредприятие «Электронмаш» снова выставили на торги. Но первоначальную стоимость снизили вдвое. Если во время первых торгов цена стартовала с 67 миллионов, то сейчас будут начинать с 33 миллионов гривен.
Во время первых торгов в ноябре этого года Фонд госимущества заявлял, что за Электронмаш предложили рекордную цену – 970 миллионов гривен. Такое предложение сделала никому неизвестная компания «ЛОРТЕН ГРУПП».
Тогда в фонде предполагалось, что фирма могла быть специально создана под это соглашение. Она должна была подписать договор купли-продажи до 13 декабря. Но этого не сделала, потому был объявлен новый аукцион.
В то же время ранее СМИ писали, что советского IT-гиганта, скорее всего, хотели купить ради лакомого куска земли возле Окружной дороги в Киеве площадью почти 14 гектаров. Кроме земли на торги были выставлены корпуса завода, склады, база отдыха в Черниговской области и 32 авто.
Всего 110,7 тысяч квадратных метров недвижимости и более 200 тысяч квадратных метров участков. Электронмаш начал свою работу с 1965 года. В настоящее время занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов.
Во время первых торгов в ноябре этого года Фонд госимущества заявлял, что за Электронмаш предложили рекордную цену – 970 миллионов гривен. Такое предложение сделала никому неизвестная компания «ЛОРТЕН ГРУПП».
Тогда в фонде предполагалось, что фирма могла быть специально создана под это соглашение. Она должна была подписать договор купли-продажи до 13 декабря. Но этого не сделала, потому был объявлен новый аукцион.
В то же время ранее СМИ писали, что советского IT-гиганта, скорее всего, хотели купить ради лакомого куска земли возле Окружной дороги в Киеве площадью почти 14 гектаров. Кроме земли на торги были выставлены корпуса завода, склады, база отдыха в Черниговской области и 32 авто.
Всего 110,7 тысяч квадратных метров недвижимости и более 200 тысяч квадратных метров участков. Электронмаш начал свою работу с 1965 года. В настоящее время занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов.
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